Сколько жизненно необходимых лекарств запустили в производство в 2026 году в РФ

Порядка 10 наименований препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов зарегистрировано и запущено в производство в первом полугодии этого года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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«По итогам I-II кварталов 2026 года в рамках нацпроекта ["Новые технологии сбережения здоровья"] зарегистрировано и запущено в производство 10 наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ранее не производимых на территории России», — говорится в сообщении.

Указывается, что производство препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, уменьшив зависимость от зарубежных поставок, а также обеспечить доступность жизненно необходимых лекарственных препаратов для национальной системы здравоохранения по более низкой цене.

Препараты применяются для лечения различных разновидностей онкологических заболеваний, лечения эпилепсии, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, а также других заболеваний.