Названо число закрытых с помощью МАХ больничных в Подмосковье

Жителям Подмосковья для закрытия больничного листа не нужно ехать в поликлинику. Для удобства жителей разработан функционал, с помощью которого можно сделать это дистанционно — через телемедицинскую консультацию. Воспользоваться им можно в чат-боте Денис в мессенджере МАХ. Для этого необходимо иметь прикрепление к региональной поликлинике. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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«В ходе телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, оценивает его самочувствие, после чего закрывает листок нетрудоспособности. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью свыше 211 тысяч раз с помощью чат-бота в мессенджере МАКС», — отметил заместитель председателя областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

Запись на онлайн-консультацию с врачом в мессенджере оформляется в несколько кликов. При этом в чат направляют ссылку для подключения, а за 2 часа до приема — напоминание.