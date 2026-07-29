В Подмосковье подвели итоги по донорам-новичкам

В Московском областном центре крови и его филиалах жители региона могут сдать кровь и ее компоненты. Кроме того, стать донором можно во время выездных акций. Донорское движение позволяет полностью обеспечивать регион кровью и её компонентами. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

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«С начала года в Подмосковье почти 8 тысяч человек впервые стали донорами. Приятно, что большинство доноров сдают кровь безвозмездно, руководствуясь внутренним убеждением и желанием помочь», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Донорская кровь и ее компоненты нужны для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией в учреждении службы крови.