Врачи спасли мужчину с опасным расслоением аорты

В Свердловской областной клинической больнице № 1 спасли 70-летнего жителя Екатеринбурга с разрывом расслаивающей аневризмы грудной части аорты.

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Суть патологии в том, что из-за повреждения внутренней оболочки сосуда кровь начинает течь между слоями его стенки, раздвигая их, это сопровождается внезапным появлением "разрывающей" боли в груди. И даже при своевременном обращении к врачу, согласно статистике, выживают лишь около 20-30 процентов пациентов, пояснили специалисты.

Уральцу, можно сказать, повезло. Он почувствовал себя дурно на улице, прохожие вызвали "скорую", и та увезла его с подозрением на инфаркт. Таким образом, когда оказалось, что на деле все куда серьезнее, он уже был в больнице под присмотром медиков. И, во-вторых, в наличии оказался стент-графт (самораскрывающийся эндоваскулярный протез) нужного размера. Стечение этих обстоятельств позволило быстро прооперировать мужчину и сделать это малоинвазивным способом. Правда, без сложностей не обошлось.

«В силу анатомических особенностей пациента установить стент-графт в нужном месте по стандартной методике у нас не получалось. Поэтому пришлось прибегнуть к методике экстернализации проводника. То есть сначала через доступ в лучевой артерии мы провели проводник через все тело — до доступа в бедренной артерии. После чего по нему не без труда завели стент-графт в брахиоцефальный ствол и там же начали раскрывать, чтобы он зафиксировался в нужном месте. Нельзя было ошибиться ни на миллиметр», — рассказал завотделением Лев Кардапольцев.

Чтобы убрать скопление крови в плевральной полости спустя несколько дней пациенту установили дренаж, убрали более полутора литров жидкости. Затем была длительная антибактериальная терапия. И наконец, спустя месяц мужчину выписали из больницы.