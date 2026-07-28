Ученый ответил, можно ли выявить рак до появления симптомов

Рак можно выявить до появления симптомов: современные методы лучевой диагностики, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография, достоверно определяют образования, минимальный размер которых составляет около 5 мм, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры рентгенологии Пироговского Университета Николай Сергеев.

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«Последние модели томографов имеют высокую разрешающую способность и могут различать более мелкие очаги, однако оценка их происхождения, в большинстве случаев, будет затруднена. При этом следует помнить, что в зависимости от локализации и гистологического типа рака, размеры, при которых появляются первые симптомы, достаточно вариабельны. Большим преимуществом в оценке патологических изменений обладают радионуклидные методы. Так, широкое распространение получила позитронно-эмиссионная томография с 18F-ФДГ (18F-фтордезоксиглюкоза) — радиомеченым аналогом глюкозы, который накапливается во всех очагах повышенного метаболизма в организме: от злокачественной опухоли до воспалений. Метод имеет высокую чувствительность — то есть способность выявлять сами изменения, но определить характер изменений возможно далеко не всегда. Для этого необходимо впоследствии выполнять уточняющие методы непосредственно зоны интереса», — объяснил врач.

Однако, по словам профессора, основная сложность выявления бессимптомных образований заключается именно в показаниях к обследованию — при отсутствии клинических проявлений врач не станет назначать дорогостоящее диагностическое обследование. Поэтому важнейшим аспектом раннего выявления злокачественных новообразований являются программы скрининга и профилактические осмотры населения.