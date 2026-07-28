Психиатр рассказал о неочевидном симптоме расстройства пищевого поведения

Отказ от завтрака — классический симптом расстройства пищевого поведения (РПП), рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

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Регулярный пропуск завтрака часто становится одним из тревожных сигналов, указывающих на РПП. При РПП человек часто зацикливается на еде, калориях, весе и своем теле. Пропуск завтрака может быть частью этого навязчивого паттерна. Кроме того, он может восприниматься как способ контроля над своим пищевым поведением или борьбы с пищевой тревогой.

«Если вы просыпаетесь и не чувствуете голода, а это частый симптом при анорексии или утренней тошноте от тревоги, которая сопровождает РПП, то вы должны все равно позавтракать через час после пробуждения. Любое расстройство — будь то анорексия, булимия или компульсивное переедание — отчаянно нуждается в правилах. Правила снижают тревогу, но такие правила часто могут оказаться нездоровыми: это пропуск завтрака, правило "не перекусывать, чтобы не сбить аппетит", отказ от ужина даже если человек голоден, интервальное голодание 16:8, метод "окна" и многие другие», — рассказала Шахова.

По словам доктора, при РПП хорошо работает простая формула: регулярность важнее жесткости.