В Твери протестируют ИИ-платформу для поддержки молодых врачей

Разработка выпускницы-психолога Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Дарьи Шумаковой призвана помочь адаптации молодых медиков, которые только начинают свой профессиональный путь. Технологическая новинка соединяет организационную психологию, здравоохранение и цифровые возможности. Ее готовы апробировать в одной из больниц региона.

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Как рассказала автор проекта, одной из главных проблем адаптации молодых медиков является то, что их первые трудности часто остаются не замеченными руководством, коллегами и наставниками. Это может привести к снижению мотивации, психологическому выгоранию и даже уходу из медицины.

«Разработка выступает дополнительным инструментом к живому наставничеству. Она помогает видеть адаптацию через психологические и организационные маркеры, показывающие, насколько молодому специалисту понятны ожидания, хватает ли ему поддержки, сохраняет ли он профессиональную уверенность и чувствует ли связь с наставником и коллективом», — отметила Дарья Шумакова.

ИИ здесь не инструмент контроля или замена участия человека, а способ работать с обезличенной информацией, выявлять повторяющиеся зоны напряжения и делать сопровождение молодых специалистов более адресным, своевременным и системным.

«Главная ценность разработки в том, что она помогает формировать новую культуру сопровождения молодых медиков, при которой трудности замечают раньше, а поддержка становится более точной, бережной и полезной для удержания кадров», — рассказала автор проекта.

На платформе молодой специалист проходит проверку через чат-бот. Затем разработка направляет его к нужным материалам и маршруту поддержки, а наставнику дает ориентиры для сопровождения новичка. Искусственный интеллект анализирует обезличенные данные, выявляя зоны напряжения, но не заменяет живого общения между ними.

Платформа, разработанная Дарьей для медицинской организации, объединяет в единую систему адаптацию молодого специалиста, работу наставника, психологическое сопровождение, кадровый контур и управленческую аналитику. Аналогичные разработки на рынке не представлены.

«Сейчас проект находится на стадии перехода от исследовательской модели к рабочей пилотной версии платформы. Уже проведена исследовательская часть, сформирована модель сопровождения, определены психологические и организационные маркеры адаптации, проработана логика личных кабинетов, чат-бота и ИИ-аналитики», — пояснила Дарья Шумакова.

Апробировать разработку будут на базе Калининской центральной районной клинической больницы. После апробации платформа будет дорабатываться с учетом мнений молодых специалистов, наставников и представителей администрации учреждения. На примере проекта Дарьи Шумаковой видно, как университетская разработка получает связь с реальными задачами конкретной медицинской организации.

Главный врач ГБУЗ Тверской области "Калининская ЦРКБ" Александр Харченко отметил, что сегодня задача здравоохранения — не только привлекать молодых специалистов, но и создавать условия, в которых они смогут профессионально расти, сохранять мотивацию и чувствовать поддержку внутри коллектива.

«Проект Дарьи Шумаковой интересен для нас тем, что предлагает посмотреть на адаптацию молодых специалистов по-новому: не только как на кадровый этап, но и как на комплексный организационный процесс. В нем важны не только профессиональные навыки молодого специалиста, но и его психологическая устойчивость, поддержка наставника и участие всей команды. Для больницы это возможность сделать работу с молодыми кадрами более адресной, системной и своевременной», — отметил Александр Харченко.

Потенциал проекта подтвердила федеральная экспертная оценка: он вошел в топ-50 лучших работ Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ "Стартап как диплом" среди 1222 представленных проектов. Врио ректора ФГБОУ ВО "Тверской государственный технический университет" Алексей Артемьев подчеркивает, что для университета проект важен как пример результативности современной университетской науки.