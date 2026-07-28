Доктор предупредил о рисках бездумного протезирования зубов

Протезирование зубов только ради эстетики может провоцировать рак, потому что прикус человека с возрастом меняется и происходит натирание и прикусывание слизистой. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

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«Еще один тип рака, о котором нужно сказать — протезный рак. Дело в том, что прикус у человека с возрастом меняется из-за адаптации скелета к нагрузкам, и когда человеку бездумно устанавливают импланты только ради эстетики, то начинается прикусывание слизистой, натирание. И это тоже значимый фактор риска», — сказал он.

Онколог добавил, что отмечается всплеск протезного рака из-за развития имплантационного протезирования в стоматологии. По его словам, иногда стремление людей к идеальной улыбке приводит к трагичным результатам.