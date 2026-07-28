Определены категории пациентов для получения вакцины от меланомы

В Минздраве определили категории пациентов для получения вакцины от меланомы
Российские врачи уточнили, кто может получить отечественную мРНК-вакцину от меланомы. Препарат, разработанный НМИЦ радиологии совместно с центром Гамалеи, предназначен для взрослых пациентов.
Вакцина показана в нескольких случаях, пишет РИА Новости:
- во-первых, при неоперабельной или метастатической меланоме кожи;
- во-вторых, после операции, если удалены все метастазы;
- в-третьих, при рецидиве болезни, если нет метастазов в мозг.
Также — при впервые выявленной меланоме IB-IV стадии, когда операция еще только запланирована; при меланоме с отдаленными метастазами, если пациент ранее не получал лекарственной терапии.
Первое применение вакцины состоялось в апреле — ее ввели пациенту с меланомой кожи. Это был первый случай в клинической практике.