Определены категории пациентов для получения вакцины от меланомы

Российские врачи уточнили, кто может получить отечественную мРНК-вакцину от меланомы. Препарат, разработанный НМИЦ радиологии совместно с центром Гамалеи, предназначен для взрослых пациентов.

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Вакцина показана в нескольких случаях, пишет РИА Новости:

во-первых, при неоперабельной или метастатической меланоме кожи;

во-вторых, после операции, если удалены все метастазы;

в-третьих, при рецидиве болезни, если нет метастазов в мозг.

Также — при впервые выявленной меланоме IB-IV стадии, когда операция еще только запланирована; при меланоме с отдаленными метастазами, если пациент ранее не получал лекарственной терапии.

Первое применение вакцины состоялось в апреле — ее ввели пациенту с меланомой кожи. Это был первый случай в клинической практике.