Перечислены способы профилактики рака ротоглотки

Хронический тонзиллит, полипы в носу и воспаление десен важно лечить для профилактики рака, рассказал ТАСС академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского университета Игорь Решетов.

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«Однозначно нужно постоянно заниматься первичной и вторичной профилактикой. Первичен здоровый образ жизни, отказ от алкоголя, курения. Но намного важнее лечение уже выявленных очагов беспокойства — полипов в носу, раздраженной десны, хронического тонзиллита. Все это надо лечить до полного излечения, иначе незначительная проблема может привести к большим неприятностям», — ответил он на вопрос о мерах профилактики и коррекции образа жизни для избежания рака ротоглотки.

Эксперт добавил, что помимо вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр, все чаще врачи говорят о химическом факторе риска — курении вейпов и электронных сигарет. Решетов отметил тенденцию к вытеснению обычных сигарет из-за иллюзии безопасности.