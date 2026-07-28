Наиболее часто встречающаяся опухоль головы и шеи — рак ротоглотки, это связано с распространением вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр, сообщил ТАСС академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

«Опухоли головы и шеи — это "созвездие" заболеваний, сложных анатомически, функционально и требующих от хирурга множества особых компетенций. В настоящее время рак ротоглотки выходит на первое место. Это связано с распространением вирусных инфекций — вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр. Первый влияет на развитие рака ротоглотки, второй — носоглотки», — сказал он.

Онколог пояснил, что злокачественные новообразования развиваются в области ротовой полости, глотки, гортани, носа, околоносовых пазух, орбите, а также в слюнных и щитовидной железах. Их количество суммарно сравнимо с количеством опухолей молочной железы.

По словам Решетова, хирургия опухолей головы и шеи предполагает иной уровень ответственности врача, поскольку помимо жизни пациент доверяет ему свою внешность, органы чувств, дыхания и питания. При этом болезнь всегда угрожает качеству жизни человека.