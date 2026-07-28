Роспотребнадзор: заболеваемость гепатитом B в 2025 году была минимальной

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость острым гепатитом B зафиксирована в РФ по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Благодаря комплексу противоэпидемических мер и программе вакцинопрофилактики в Российской Федерации достигнуты значительные успехи в борьбе с острым гепатитом В (ОГВ) и за всю историю наблюдений в 2025 году зарегистрирована минимальная заболеваемость - 0,25 на 100 тыс. населения. В Роспотребнадзоре отметили, что гепатит D существует только вместе с вирусом гепатита В, вакцинация от гепатита В одновременно обеспечивает и защиту от гепатита D.

В ведомстве добавили, что заболеваемость острым вирусным гепатитом С (ОГС) оставалась стабильной в последнее время и составляла 0,9 - 1,0 случаев на 100 тыс. населения. Вместе с тем сохраняется высокий уровень заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С. Вакцина против гепатита С пока не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что ежегодно количество людей, которые проходят обследование на вирусный гепатит С в Российской Федерации, растет. Так, в 2025 году обследованы более 27 млн человек, что почти на 11% больше, чем в 2024 году. В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны и производятся высокоточные наборы реагентов, позволяющие проводить комплексную диагностику вирусных гепатитов: первичный скрининг, определение генотипа для выбора правильной терапии, а также определение вирусной нагрузки для оценки эффективности выбранного лечения.

Кроме того, в 2025 году в рамках федерального проекта "Санитарный щит" были разработаны и зарегистрированы быстрые LAMP-тесты на гепатиты B и C, которые позволяют получить результат за 30-40 минут.