В России стали ближе к победе над гепатитом С

Вирусные гепатиты остаются одной из главных угроз общественному здоровью, не случайно 10 лет назад ВОЗ приняла программу борьбы с этими опасными инфекциями, поставив задачу добиться элиминации гепатита С к 2030 году. Сегодня эксперты признают, что движение к цели идет не так быстро и легко, как предполагалось по плану. Но в нашей стране программа борьбы с гепатитом С вышла на новый уровень: сегодня диагностика и терапия доступны для каждого гражданина, а скрининг включен с 2026 года в программу диспансеризации. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

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Новый этап: от скрининга до лечения за несколько шагов

Главное изменение этого года касается ранней диагностики. Теперь анализ на антитела к гепатиту С официально включен в стандартную диспансеризацию, он проводится у всех граждан старше 25 лет и повторяется каждые 10 лет.

"Очень важно, что с 2026 года в рамках федерального проекта были выделены отдельные объемы финансирования на дополнительную диагностику. Когда у человека во время скрининга выявлены антитела к гепатиту С, это еще не диагноз. Теперь каждый пациент бесплатно проходит подтверждающие исследования - ПЦР, определение генотипа вируса и стадии фиброза", - пояснил Владимир Чуланов.

Наличие антител не обязательно означает, что человек болен (именно поэтому и нужно более глубокое обследование). С другой стороны, даже если еще нет никаких симптомов, человек чувствует себя здоровым, он может быть инфицирован. Именно поэтому вирусный гепатит и называют "ласковым убийцей". Если диагноз подтверждается, пациент не остается один на один с проблемой. Его ставят на диспансерное наблюдение и включают в план лечения.

Важно понимать: гепатит С излечим, курс терапии противовирусными препаратами продолжается обычно 2-3 месяца, а эффективность лечения достигает 98%, подчеркнул Владимир Чуланов. При этом он уточнил, что от момента постановки окончательного диагноза до начала курса может пройти некоторое время, но бояться временной задержки не стоит.

"Гепатит С развивается очень медленно. От инфицирования до значимого поражения печени проходит около 20 лет. Если лечение начнется через месяц после постановки диагноза или даже через три, это абсолютно не критично", - подчеркнул эксперт.

"Главное, чтобы пациент не отказывался от скрининга, дальнейшего обследования и во время лечения выполнял все назначения врача. Наш опрос показал, что такие случаи, к сожалению, бывают. Не все понимают, что гепатит С сегодня хорошо лечится, а лекарства доступны и терапия бесплатна", - отметил председатель правления общественной организации "Вместе против гепатита" Никита Коваленко.

Лечение стало ближе: больше не нужно ехать в областной центр

Еще одно важнейшее нововведение 2026 года - децентрализация помощи. Раньше терапию проводили исключительно в инфекционных стационарах. Теперь лечение доступно в дневных стационарах терапевтического и гастроэнтерологического профиля по месту жительства пациента.

"Наша цель - приблизить помощь к дому. Пациенту не нужно ехать в столицу или областной центр, он может получить лечение в поликлинике или ближайшем дневном стационаре", - отметил Чуланов.

Никита Коваленко добавил, что это особенно важно для разгрузки системы:

"За последние три года охват лечением вырос в четыре раза. В 2025 году было выявлено 58,2 тысячи новых случаев, но пролечили 107 тысяч пациентов - почти в два раза больше. Это значит, что постепенно число больных будет сокращаться", - отметил Коваленко.

Главный миф - придется платить. Нет, не придется

Один из главных страхов пациентов - стоимость лечения и его доступность. Еще лет 10 назад пациенты, подолгу ожидавшие очереди на лечение, порой покупали лекарства самостоятельно. Спикеры подчеркнули: сегодня качественные препараты есть у всех. Никита Коваленко призвал граждан не искать "серые" схемы, вспоминая практику прошлых лет, когда препараты нелегально возили из Индии.

"Сейчас в этом нет необходимости. Лечение плановое, но бесплатное. Бывают организационные задержки с закупками в начале года, но это вопрос нескольких недель", - подчеркнул Коваленко.

В государственных медорганизациях доступны самые современные препараты, как российские, так и зарубежного производства.

"Эффективность терапии в 2025 году составила более 98%", - подтвердил Владимир Чуланов.

Обеспечение происходит следующим образом: для детей с гепатитом С лекарства покупает фонд "Круг добра", предоставляя их всем маленьким пациентам без исключения. На сегодняшний день пролечено уже 2678 детей. Для взрослых препараты закупаются за счет региональных бюджетов.

Терапия для запущенных случаев и риск повторного заражения

На вопрос "РГ", как лечат пациентов с запущенными стадиями болезни, Чуланов заверил, что вирус уничтожается в любом случае, вне зависимости от стадии фиброза. Однако после излечения таким пациентам необходимо пожизненное наблюдение, чтобы вовремя выявить возможные риски рака печени.

"Если у человека цирроз, мы его лечим, вирус уходит, но риски сохраняются. Поэтому наблюдаться нужно раз в год, чтобы поймать осложнение на ранней стадии. Но повторно заразиться гепатитом С можно - вакцины от этого типа вируса пока нет, он слишком изменчив", - предупредил врач.

Что с гепатитами В и D?

В отличие от гепатита С, против вируса гепатита В вакцина есть, и работает она очень надежно. Вакцинация против гепатита В включена в Национальный календарь прививок, новорожденным первую дозу вводят еще в роддоме, в первые сутки после рождения, а затем заканчивают вакцинацию по выверенной схеме.

Программа показала феноменальный результат: за 10 лет заболеваемость гепатитом В снизилась в 4 раза, а среди детей вирус практически элиминирован.

Однако препаратов для полного излечения от гепатита В пока нет. Но исследования идут, в том числе и в России. Владимир Чуланов рассказал, что российские ученые активно разрабатывают новые терапевтические подходы. Уже сейчас отечественный препарат от гепатита Дельта используется во всем мире, включая Европу.

Регистр больных: анонимность и контроль

Эксперты затронули еще одну важную тему: проблему стигматизации больных вирусными гепатитами. Поскольку заражение происходит через кровь, инфицироваться можно, например, применяя общую иглу (как это порой делают люди с наркотической зависимостью), или выполнив татуировку "грязным", не продезинфицированным инструментом. Многие пациенты, как и в случае с ВИЧ, боятся "учета". Но федеральный регистр сохраняет персональные данные пациентов в неприкосновенности - они доступны только лечащему врачу, а в тот же Минздрав они попадают в обезличенном виде - их используют для понимания общей статистики, координации работы врачей и планирования закупок лекарств.

"Информация в регистре доступна только лечащему врачу. В Минздрав поступают только обобщенные, обезличенные данные, чтобы понимать ситуацию в регионах. Ваш диагноз защищен законом, и никто, кроме вас и вашего доктора, его не увидит", - подчеркнул Чуланов.

Что важно запомнить

Не отказывайтесь от скрининга, сдайте анализ. В рамках диспансеризации тест на гепатит С бесплатен для всех старше 25 лет. Его нужно сделать, даже если чувствуете себя здоровым. Не бойтесь диагноза. Это не приговор. Гепатит С - излечимая инфекция. Лечитесь официально. Самостоятельный прием препаратов "из интернета" опасен - врач-инфекционист подбирает лекарство строго по генотипу вируса, учитывая состояние вашей печени и сопутствующие заболевания. Курс обычно занимает 2-3 месяца и проводится по месту жительства.

Как резюмировал Владимир Чуланов: