Специалисты Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии

Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мониторинг природных очагов, оценку их активности, разработку комплекса противоэпидемических мероприятий осуществляют специалисты Роспотребнадзора, в том числе специализированных противочумных учреждений ведомства.<…> В настоящее время специалисты противочумных учреждений Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии, проводят эпизоотологическое обследование природного очага. По результатам лабораторных исследований, проведенных непосредственно на месте, подтверждена высокая эпизоотическая активность природного очага", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 20 июля на территории Монголии зарегистрирован случай бубонной чумы у жителя аймака Ховд, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка в сомоне Улаанхус аймака Баян-Улгий. Заболевший госпитализирован, получает необходимое лечение и чувствует себя удовлетворительно. Территории аймаков Баян-Улгий и Ховд входят в границы высокоактивного природного очага чумы.

Как отметили в Роспотребнадзоре, всего в России расположено 11 природных очагов чумы, из них 7 очагов - трансграничные, располагаются на сопредельных территориях с Казахстаном, Монголией, Китаем, Азербайджаном и Грузией. В 2025 году в трех очагах были зарегистрированы локальные эпизоотии чумы.

В связи с этим Роспотребнадзор более 10 лет реализует программу по мониторингу трансграничных природных очагов чумы в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно специалисты подведомственных научных организаций проводят совместные экспедиции в Казахстане, Монголии и Киргизии, а с прошлого года впервые начаты исследования возбудителя инфекции на Мадагаскаре. Также Роспотребнадзор ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.

Благодаря проводимым мероприятиям удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Случаи заболевания чумой в стране не зарегистрированы, при этом последние из них были зафиксированы более 10 лет назад, уточнили в ведомстве.