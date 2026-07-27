Челябинские хирурги спасли подростка, которого почти обезглавила проволока

В Челябинской областной детской клинической больнице спасли подростка с тяжелой травмой: он катался на мотоцикле и налетел на натянутую проволоку - она рассекла шею до позвоночника, повредив трахею и пищевод.

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К счастью, оказались не затронуты сонная артерия и вены. Но когда несовершеннолетнего пациента привезли в больницу, он дышал через рану на шее. С огромным трудом, но мальчика удалось интубировать - это решило первоочередную задачу: восстановить дыхание.

"В течение 12 часов команда врачей готовила пациента к операции. На следующий день главный детский хирург области Николай Ростовцев совместно с коллегами Максимом Ядыкиным и Вадимом Ромасенко провели пластику пищевода - устранили слюнотечение и заинтубировали трахею через рану на шее", - рассказали в минздраве Южного Урала.

Далее была выполнена пластика трахеи. Из-за того, что она оказалась фактически раздроблена, хирургам пришлось удалить два кольца и сшить участки вместе. С чем они успешно справились.

"О подобном случае мне рассказывал профессор Александр Иванович Неробеев. Он поделился опытом, как поступить в такой ситуации, так что я был готов", - отметил доктор Ростовцев.

Парнишка провел в челябинской больнице 12 дней. Затем его направили в Морозовскую больницу в Москву для экстубации и дополнительных исследований. Также для восстановления голоса к лечению подключили фониатров.