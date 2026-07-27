Минздрав сообщил об итогах диспансеризации в Свердловской области

В Свердловской области за первые полгода диспансеризацию прошли более 920 тысяч человек.

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Чаще всего медики диагностировали болезни сердца и сосудов — было выявлено около 30 тысяч таких недугов.

«Повышенное давление стало сюрпризом для 20 тысяч уральцев, которые чувствовали себя абсолютно нормально. Поэтому стоит проверяться, даже если у вас ничего не болит», — отметили в минздраве региона.

Из 1763 случаев рака, выявленных в области, 80 процента пациентов узнали о нем на ранних стадиях.

В среднем у каждого уральца, прошедшего диспансеризацию, обнаружено 2,3 фактора риска. У работающих показатель чуть ниже — 1,8.