Перечислены передовые технологии медицины Челябинской области

В Челябинской области появился реанимобиль для бездорожья, черепно-мозговые травмы лечат с помощью виртуальной реальности, а вагоны отцепляет робот-расцепщик. О передовых разработках и технологических достижениях в области рассказала ГТРК "Южный Урал".

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В Миассе группа предприятий "Гирд" создала уникальный реанимобиль, способный передвигаться по бездорожью. Основа машины — полноприводное шасси, а внутри фургона разместили места для пациентов, эргономичные поворотные кресла для медперсонала, специальный пульт для дополнительного освещения, а также два типа носилок для транспортировки лежачих больных. По всему периметру машины предусмотрены разъемы кислородной системы, есть аппараты УЗИ и ИВЛ, кардиостимулятор и облучатель‑рециркулятор.

Еще одно инновационное решение внедрено в челябинской медицине: в областной клинической больнице № 3 реабилитологи используют VR‑тренажеры для восстановления пациентов с черепно‑мозговыми травмами. Как пояснили в пресс‑службе минздрава региона, виртуальная реальность помогает развивать память, внимание и мышление в тех случаях, когда стандартные методики оказываются недостаточно эффективными. Работа с тренажерами строится поэтапно: сначала проводят диагностику и выявляют особенности нарушений, а затем подбирают персональную программу реабилитации. Тренировки нередко оформлены в виде игровых заданий, за которыми скрывается серьезная научная база.

Важный шаг в автоматизации железнодорожной инфраструктуры сделан на сортировочной станции в Челябинске: здесь запустили первый в России робот‑расцепщик вагонов. Отцепка вагонов необходима для формирования составов. По данным РЖД, внедрение робота не только ускоряет работу, но и существенно снижает риски для сотрудников.

Во время тестирования комплекс установили на мобильную платформу и отработали синхронизацию с движущимся поездом — при скорости 10 километров в час автоматизированный помощник справлялся с задачей вдвое быстрее, чем при ручной сцепке. За время испытаний робот успешно выполнил свыше 6,5 тысячи операций. В дальнейшем такие комплексы планируют развернуть на всех путях станции Челябинск‑Главный, а позже — и на других сортировочных узлах страны.