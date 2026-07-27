Что делать при получении ожога

После получения ожога нужно принять прохладный душ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.

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«Как только вы почувствовали жжение и покраснение, первым делом нужно уйти в тень или в прохладное помещение. Затем примите прохладный, но не ледяной душ или ванну в течение 15–20 минут: это поможет снизить температуру кожи и уменьшить боль. Только не используйте жесткие мочалки и не трите кожу полотенцем, чтобы не травмировать ее еще сильнее», — заявила эксперт.

По ее словам, после душа нужно аккуратно промокнуть кожу мягким полотенцем и сразу нанести увлажняющее или успокаивающее средство — лучше всего подойдет гель или крем с пантенолом (декспантенолом), который ускоряет заживление и снимает воспаление, а также алоэ вера или средства с центеллой азиатской.

«Очень важно в первые дни избегать любых масел, вазелина, скрабов и спиртосодержащих лосьонов — они закупоривают поры, удерживают тепло в коже и могут усилить раздражение», — предупредила врач.

Для снятия боли и отека косметолог посоветовала принять нестероидное противовоспалительное средство (например, ибупрофен), а при сильном зуде — антигистаминный препарат.

«Следите за состоянием кожи в ближайшие дни: если появились пузыри, ни в коем случае не прокалывайте их — вскрытие пузырей может привести к инфицированию; обрабатывайте их теми же успокаивающими средствами и накладывайте стерильные повязки, если они натираются об одежду», — объяснила Камышникова.

Врач рассказала, что в период заживления, когда покраснение начнет спадать и пойдет шелушение, нужно увлажнять кожу легкими кремами и не пытаться срывать отходящие чешуйки.

«Если ожог обширный, или если у вас поднялась температура выше 38 градусов, обратитесь к врачу, так как это может быть признаком теплового удара», — подчеркнула эксперт.

Камышникова отметила, что в дальнейшем лучшая стратегия — профилактика: использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, носить закрытую одежду и головные уборы и избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности с 11 до 16 часов, чтобы больше не сталкиваться с этой проблемой.