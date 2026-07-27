В ГД предложили ввести систему электронных рецептов по всей России

ЕР выступила за введение системы электронных рецептов по всей России
"Единая Россия" поддерживает постепенное распространение системы электронных рецептов по всей стране. Об этом заявила Герой России, кандидат от партии Людмила Болилая.
«Получение необходимых препаратов не должно зависеть от границ между регионами. В "Единой России" поддерживают расширение действия электронных рецептов и считают, что этот механизм необходимо постепенно распространять по всей стране», — сказала она в беседе с журналистами.
По словам кандидата, в первую очередь систему следует развивать в регионах, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными лекарствами. Она отметила, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов партии, напомнив, что по инициативе партии развиваются передвижные аптеки в небольших населенных пунктах, совершенствуются механизмы обеспечения пациентов препаратами и расширяются перечни стратегически значимых лекарственных средств.
«Логичным продолжением этой работы станет единая система электронных рецептов, которой можно воспользоваться независимо от региона», — подчеркнула Болилая.
Она добавила, что в ходе подготовки обновленной народной программы партии поступает все больше предложений об упрощении механизмов получения медицинской помощи.
«Люди ждут понятных и удобных решений. Именно поэтому "Единая Россия" выступает за современные сервисы, которые сокращают бюрократию, экономят время пациентов и делают медицинскую помощь доступнее», — заключила она.