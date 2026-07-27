В ГД предложили ввести систему электронных рецептов по всей России

"Единая Россия" поддерживает постепенное распространение системы электронных рецептов по всей стране. Об этом заявила Герой России, кандидат от партии Людмила Болилая.

© РИА Новости

«Получение необходимых препаратов не должно зависеть от границ между регионами. В "Единой России" поддерживают расширение действия электронных рецептов и считают, что этот механизм необходимо постепенно распространять по всей стране», — сказала она в беседе с журналистами.

По словам кандидата, в первую очередь систему следует развивать в регионах, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными лекарствами. Она отметила, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов партии, напомнив, что по инициативе партии развиваются передвижные аптеки в небольших населенных пунктах, совершенствуются механизмы обеспечения пациентов препаратами и расширяются перечни стратегически значимых лекарственных средств.

«Логичным продолжением этой работы станет единая система электронных рецептов, которой можно воспользоваться независимо от региона», — подчеркнула Болилая.

Она добавила, что в ходе подготовки обновленной народной программы партии поступает все больше предложений об упрощении механизмов получения медицинской помощи.