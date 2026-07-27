Специалист рассказал, почему инфаркт у женщин опаснее мужского

У молодых женщин сосудистые катастрофы случаются реже, чем у мужчин того же возраста: защищают женские гормоны эстрогены. Но с наступлением менопаузы риски возрастают. Что нужно знать о женском инфаркте, почему он опаснее мужского, рассказала заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

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Неясные симптомы

У женщин симптомы инфаркта миокарда часто отличаются от привычных, поэтому есть риск запоздать с медицинской помощью, так как пациентка не чувствует угрозы.

«У мужчин инфаркт миокарда чаще всего проявляется классическими, характерными жалобами: внезапная сильная сжимающая боль за грудиной, отдающая в левую руку. У женщин боль может быть слабой и даже вообще отсутствовать», — поясняет доктор Резник.

Инфаркт часто маскируется под другие состояния: сильную усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом или паническую атаку.

Как не пропустить инфаркт миокарда?

Типичные проявления инфаркта миокарда:

Острая, давящая или "жгучая" боль в груди, которая может отдавать в левую руку, челюсть, под лопатку.

Необъяснимая очень сильная усталость. Не обычная усталость после работы, а состояние, когда нет сил поднять чашку. Внимание: этот признак может появиться за несколько дней до сосудистой катастрофы, даже без других сопутствующих симптомов.

Резко возникшая одышка, чувство нехватки воздуха, даже в покое.

Холодный липкий пот и тошнота, иногда рвота, боль в эпигастрии.

Головокружение, предобморочное состояние и обмороки. Слабость в ногах, потемнение в глазах, бледность кожи. Необъяснимое снижение артериального давления — гипотония.

Необоснованное чувство тревоги. Сильная беспричинная паника. Страх смерти.

Что делать при первых признаках инфаркта?

Не ждите, вызовите бригаду скорой медицинской помощи. Если симптомы длятся более пяти минут и не проходят, нельзя медлить.

«В кардиологии есть такое понятие "симптом-баллон". Это время от начала симптомов инфаркта миокарда до постановки стента в коронарную артерию, просвет которой перекрывается атеросклеротической бляшкой с тромбом. Чем меньше времени пройдет от начала симптоматики до коронарографии с раздуванием баллона в коронарной артерии и восстановления кровотока, тем выше шансы на благополучный исход. Если успеть менее чем за 60 минут, результаты лечения будут лучше, а вероятность смерти меньше. Чем дольше артерия остается "выключенной", тем более необратимы последствия», — поясняет кардиолог.

Не пытайтесь ехать в больницу самостоятельно, вызывайте скорую! Высока вероятность ухудшения состояния в дороге.

Высока вероятность ухудшения состояния в дороге. Полный покой. Физическая нагрузка до восстановления кровотока в коронарной артерии увеличивает зону некроза (гибели) сердечной мышцы.

Физическая нагрузка до восстановления кровотока в коронарной артерии увеличивает зону некроза (гибели) сердечной мышцы. Необходимо сесть. Голова должна быть выше сердца. Лежать горизонтально не следует.

Голова должна быть выше сердца. Лежать горизонтально не следует. Обеспечить доступ воздуха. Расстегнуть воротник, снять тугую одежду и открыть окно.

Расстегнуть воротник, снять тугую одежду и открыть окно. Принять аспирин (ацетилсалициловую кислоту) — 300 мг. Важно: препарат противопоказан при аллергии на него.

Чего категорически нельзя делать?

Нельзя ждать, пока "пройдет само", чем раньше обратитесь за помощью, тем больше шансов.

Нельзя принимать обезболивающие препараты, пить крепкий чай, кофе, алкоголь, курить.

Нельзя паниковать.

Почему возникает инфаркт?

В большинстве случаев инфаркт не случается "просто так". Это результат многолетнего игнорирования сигналов организма и пренебрежительного отношения к себе в вопросах здоровья.

Факторы риска заболеваний сердца одинаковы и для мужчин, и для женщин. Это:

артериальная гипертензия,

лишний вес/ожирение,

высокий уровень холестерина в крови,

курение.

«Крайне важна профилактика: прохождение ежегодной диспансеризации, контроль артериального давления, отказ от курения, поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, сбалансированное питание», — подчеркивает доктор Резник.

Каждая ли женщина может заболеть?

Риск инфаркта у женщин повышается:

После наступления менопаузы (защитное действие эстрогенов снижается). Эстрогены являются природными антиоксидантами, улучшают эластичность сосудов, контролируют уровень холестерина. Но защита не 100%. Молодые женщины тоже болеют.

У курящих женщин. Именно курение — одна из ключевых причин инфаркта у молодых женщин.

При сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях (часто атипичная клиника).

При сильных стрессах и эмоциональных перегрузках. Распространенность таких проявлений, как депрессия, тревожность, нарушения сна среди женщин в два-три раза выше, чем среди мужчин.