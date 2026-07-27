Специалист рассказал, почему инфаркт у женщин опаснее мужского

Доктор Резник объяснила, чем инфаркт у женщин опаснее мужского
У молодых женщин сосудистые катастрофы случаются реже, чем у мужчин того же возраста: защищают женские гормоны эстрогены. Но с наступлением менопаузы риски возрастают. Что нужно знать о женском инфаркте, почему он опаснее мужского, рассказала заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.
Неясные симптомы
У женщин симптомы инфаркта миокарда часто отличаются от привычных, поэтому есть риск запоздать с медицинской помощью, так как пациентка не чувствует угрозы.
«У мужчин инфаркт миокарда чаще всего проявляется классическими, характерными жалобами: внезапная сильная сжимающая боль за грудиной, отдающая в левую руку. У женщин боль может быть слабой и даже вообще отсутствовать», — поясняет доктор Резник.
Инфаркт часто маскируется под другие состояния: сильную усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом или паническую атаку.
Как не пропустить инфаркт миокарда?
Типичные проявления инфаркта миокарда:
- Острая, давящая или "жгучая" боль в груди, которая может отдавать в левую руку, челюсть, под лопатку.
- Необъяснимая очень сильная усталость. Не обычная усталость после работы, а состояние, когда нет сил поднять чашку. Внимание: этот признак может появиться за несколько дней до сосудистой катастрофы, даже без других сопутствующих симптомов.
- Резко возникшая одышка, чувство нехватки воздуха, даже в покое.
- Холодный липкий пот и тошнота, иногда рвота, боль в эпигастрии.
- Головокружение, предобморочное состояние и обмороки. Слабость в ногах, потемнение в глазах, бледность кожи. Необъяснимое снижение артериального давления — гипотония.
- Необоснованное чувство тревоги. Сильная беспричинная паника. Страх смерти.
Что делать при первых признаках инфаркта?
- Не ждите, вызовите бригаду скорой медицинской помощи. Если симптомы длятся более пяти минут и не проходят, нельзя медлить.
«В кардиологии есть такое понятие "симптом-баллон". Это время от начала симптомов инфаркта миокарда до постановки стента в коронарную артерию, просвет которой перекрывается атеросклеротической бляшкой с тромбом. Чем меньше времени пройдет от начала симптоматики до коронарографии с раздуванием баллона в коронарной артерии и восстановления кровотока, тем выше шансы на благополучный исход. Если успеть менее чем за 60 минут, результаты лечения будут лучше, а вероятность смерти меньше. Чем дольше артерия остается "выключенной", тем более необратимы последствия», — поясняет кардиолог.
- Не пытайтесь ехать в больницу самостоятельно, вызывайте скорую! Высока вероятность ухудшения состояния в дороге.
- Полный покой. Физическая нагрузка до восстановления кровотока в коронарной артерии увеличивает зону некроза (гибели) сердечной мышцы.
- Необходимо сесть. Голова должна быть выше сердца. Лежать горизонтально не следует.
- Обеспечить доступ воздуха. Расстегнуть воротник, снять тугую одежду и открыть окно.
- Принять аспирин (ацетилсалициловую кислоту) — 300 мг. Важно: препарат противопоказан при аллергии на него.
Чего категорически нельзя делать?
- Нельзя ждать, пока "пройдет само", чем раньше обратитесь за помощью, тем больше шансов.
- Нельзя принимать обезболивающие препараты, пить крепкий чай, кофе, алкоголь, курить.
- Нельзя паниковать.
Почему возникает инфаркт?
В большинстве случаев инфаркт не случается "просто так". Это результат многолетнего игнорирования сигналов организма и пренебрежительного отношения к себе в вопросах здоровья.
Факторы риска заболеваний сердца одинаковы и для мужчин, и для женщин. Это:
- артериальная гипертензия,
- лишний вес/ожирение,
- высокий уровень холестерина в крови,
- курение.
«Крайне важна профилактика: прохождение ежегодной диспансеризации, контроль артериального давления, отказ от курения, поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, сбалансированное питание», — подчеркивает доктор Резник.
Каждая ли женщина может заболеть?
Риск инфаркта у женщин повышается:
- После наступления менопаузы (защитное действие эстрогенов снижается). Эстрогены являются природными антиоксидантами, улучшают эластичность сосудов, контролируют уровень холестерина. Но защита не 100%. Молодые женщины тоже болеют.
- У курящих женщин. Именно курение — одна из ключевых причин инфаркта у молодых женщин.
- При сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях (часто атипичная клиника).
- При сильных стрессах и эмоциональных перегрузках. Распространенность таких проявлений, как депрессия, тревожность, нарушения сна среди женщин в два-три раза выше, чем среди мужчин.
«Хочу подчеркнуть: летальность от инфаркта миокарда у женщин в несколько раз выше, чем от рака молочной железы. В случае выявления вышеописанных признаков у себя или родственника, сохраняйте спокойствие и действуйте по алгоритму. Не надо переживать, если вы обратились за помощью, а инфаркт миокарда не подтвердился. При такой ситуации лучше проявить осторожность и бдительность, чем потом длительно бороться с последствиями», — заключила Елена Резник.