Доктор ответил, могут ли гепатиты В и С передаться через поцелуй

Это возможно при наличии у одного из партнёров стоматита или раны в ротовой полости.

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Вирус также передаётся через кровь или половым путём.

Бытовые предметы не способствуют его распространению, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполняющий обязанности Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ №1 ДЗМ, кандидат медицинских наук Анна Зуева.

«К нам пациенты с этим обращаются, когда внутри семьи у кого-то есть вирус гепатита. Хочется сказать, что бытовой путь исключён именно при передаче гепатита В и С. Это парентеральные вирусы, то есть через общие тарелки, блюда, поцелуи не передаётся. Но если во рту какие-то, не дай бог, язвочки, стоматит и у одного, и у другого партнёра, то, конечно, риск небольшой, но он всё-таки есть. Хочется подчеркнуть, что это путь именно через кровь и половой путь, конечно, тоже. [Надо — прим. ГМ] предохраняться. Но в случае гепатита В, если знаете, что есть у партнёра, вакцинация — и вы будете защищены».

Ранее диетолог Майра Рау заявила об отсутствии прямой связи между старением и лишним весом. Замедление обмена веществ связано с дефицитом физической активности и уменьшением объёма мышечной массы, подчеркнула она.