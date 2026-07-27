Врач призвал россиян с непереносимостью лактозы проверить кишечник

Кисломолочные продукты не могут причинить дискомфорт, но могут стать сигналом о нездоровом пищеварении, заявил НСН Сергей Вялов.

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Многие люди считают, что не переносят лактозу, но за этим убеждением могут скрываться болезни кишечника, поэтому необходимо провериться у врача после неприятной реакции, рассказал НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы. Заболевание, которое традиционно считалось генетическим, теперь всё больше диагностируется как приобретенное. За последние пять лет число таких диагнозов выросло в четыре раза, а чаще всего им страдают женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «База». Вялов не согласился, что люди стали чаще болеть этим недугом.

«Распространенность непереносимости лактозы в мире где-то от 1 до 3% населения, но раньше люди об этом не знали, а сейчас начали проходить более доступную диагностику. Мы знаем больше, имеем настороженность и можем заподозрить проблемы с молоком и лактозой, а потом сразу проверить и подтвердить. Поэтому кажется, что таких людей стало больше. Но это только половина вопроса. С другой стороны, у многих людей есть заболевания кишечника и нарушения микрофлоры, поэтому они испытывают дискомфорт от молочных продуктов. Это не какая-то непереносимость, а может быть даже проявление болезни и воспаления кишечника. Многие думают, что у них просто не переносится лактоза, а на самом деле надо идти сдавать анализы. К тому же, в молочных продуктах не так много лактозы — в сыре и кефире ее полграмма на 100 граммов продукта. Поэтому проблема, скорее всего, в кишечнике, если возникает какая-то реакция на кисломолочку. На нее даже при непереносимости лактозы не должно быть никакого ни вздутия, ни боли, ни диареи», — подчеркнул он.

Вялов добавил, как справляться тем, кто не может переносить лактозу.

«Мы живем в 21 веке — просто пьешь две таблетки фермента лактазы, и никаких проявлений нет. Тогда и чувствовать себя будешь великолепно, можно ни в чем не ограничивать себя. Они продаются в любой аптеке, так что можно пить стакан молока после приема сразу же. Также есть и безлактозное молоко — его получают путем определенной фильтрации и удаляют из него конкретно одно вещество, лактозу. Это как чай без сахара. А растительные виды молока сложно назвать таковым в принципе. Это некий набор веществ, которые выделяют из растений, разводят, чтобы по цвету и консистенции получить что-то похожее на молоко», — поделился он.

Ранее диетолог Марият Мухина объяснила НСН, в чем опасность сырого молока.