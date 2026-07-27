Роспотребнадзор заблокировал 25 тысяч площадок для продажи БАДов

Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в постоянном режиме работает над блокировкой ресурсов в интернете, где реализуются запрещенные к продаже биологически активные добавки (БАД). Такие данные приводятся в канале Роспотребнадзора в МАХ.

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Например, в ведомстве приняли решение заблокировать страницы, на которых размещалась информация о продаже продукции без государственной регистрации. Предлагаемые БАДы также имели в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.

В Роспотребнадзоре обратили внимание потребителей на необходимость приобретать биологически активные добавки только у официальных поставщиков. При этом следует проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы ведомства.