Женщин предупредили о маскирующемся под симптомы менопаузы смертельном заболевании

Преподаватель анатомии Бенедикта Куэй рассказала женщинам о смертельном заболевании, маскирующемся под симптомы менопаузы. Ее предупреждение опубликовало Daily Mail.

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По словам Куэй, с симптомами менопаузы можно перепутать признаки смертельного «синдрома разбитого сердца» (синдром Такоцубо) — малоизвестного состояния, которое может спровоцировать инсульт. Специалист рассказала, что при этом состоянии возникает внезапное, обычно временное, изменение в характере сокращения сердечной мышцы, что ограничивает способность органа обеспечивать тело кислородом. Во многих случаях это не приводит к необратимым повреждениям. Однако острый приступ при этом синдроме может вызвать сердечную недостаточность, образование тромбов, инсульт, шок или остановку сердца, предупредила Куэй.

Врач отметила, что синдром может быть вызван сильным эмоциональным стрессом — финансовыми проблемами или потерей близкого человека. К признакам заболевания она отнесла учащенное сердцебиение, которое не проходит или сопровождается болью в груди, одышкой, ощущением слабости или обмороком.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если скорректировать рацион, то можно снизить риск сердечного приступа. По его словам, уменьшить риск инфаркта помогает оливковое масло первого холодного отжима.