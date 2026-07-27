В Склифе помогли пациенту вернуться к полноценной жизни

Врачи НИИ имени Склифосовского первыми в России применили новый комплексный подход к лечению редкого осложнения после тяжелой травмы — желудочно-плеврального свища. Благодаря совместной работе торакальных хирургов и эндоскопистов пациент избавился от боли и ограничений, с которыми жил 17 лет, и вернулся к привычной жизни. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Специалисты НИИ имени Склифосовского помогли пациенту из другого региона с редким осложнением — после ДТП у него развился желудочно-плевральный свищ, лечение которого требует высокой квалификации. На протяжении 17 лет мужчина жил с постоянной болью, хроническим воспалением и серьезными повседневными ограничениями. Столичные специалисты решили применить новую комбинацию малоинвазивных методов — вакуумную терапию и эндоскопическое ушивание. Ранее такое сочетание в России не использовалось. Его применение позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Сегодня мужчина уже вернулся к обычной жизни. В целом методика открывает новые возможности для помощи пациентам с редкими и тяжелыми посттравматическими осложнениями», — отметила заммэра.

Желудочно-плевральный свищ — это патологическое сообщение между желудком и плевральной полостью. Из-за него частицы пищи попадали в область легкого, вызывая хроническое воспаление и боль. Свищ также открывался наружу в области ребер, поэтому мужчина долгие годы был вынужден жить с дренажной трубкой и несколько раз в день менять повязки.

Новизна метода, примененного в Склифе, состоит в сочетании вакуумной терапии и эндоскопического ушивания. Ранее такая комбинация методов в России не применялась. При этом вакуумная методика для лечения подобных свищей используется только в Склифе. В составе комплексного лечения она позволяет ускорить заживление тканей примерно в пять раз по сравнению со стандартным дренированием плевральной полости.

Через полтора месяца обследование подтвердило успешное заживление тканей. Признаков повторного образования свища врачи не выявили. Пациент вернулся к обычной жизни без боли, перевязок и постоянных ограничений. Этот результат стал возможен благодаря объединению современных эндоскопических технологий, высокоточного медицинского оборудования и слаженной работе мультидисциплинарной команды московских врачей.