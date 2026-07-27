Ученые рассказали о рисках развития зависимости из-за спортпита

Увлечение протеиновыми коктейлями и гейнерами среди любителей спорта может привести к зависимости и нарушениям обмена веществ, сообщили «Газете.Ru» в Новгородском университете (НовГУ).

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Существенным элементом тренировок высококвалифицированных спортсменов выступают различные спортивные добавки для оптимизации рациона. Однако, несмотря на ряд положительных эффектов, ученые предупреждают: идея принимать эти препараты вместо еды опасна сама по себе, так как может привести к формированию зависимости и систематическому повышению дозы препаратов для поддержания стабильного продуктивного состояния. Ученые подчеркивают: БАДы могут служить лишь вспомогательным инструментом для оптимизации рациона, но их роль — дополнительная, а не основная.

Как отмечают авторы, в подготовительном периоде рацион спортсмена должен быть особенно сбалансированным. Энергетическая ценность рациона должна полностью покрывать высокие затраты, которые в зависимости от вида спорта и интенсивности нагрузок могут достигать 4000–7000 ккал/сутки и более, что в два-три раза превышает норму для обычного человека.

Основным источником энергии являются углеводы — в зависимости от фазы подготовки их доля должна составлять 55–65% от общей калорийности. При этом кратность приема пищи возрастает до 5–6 раз в день, поскольку традиционный трехразовый режим не способен обеспечить организм необходимым объемом питательных веществ.

Биологи предупреждают: замена полноценного приема пищи протеиновым коктейлем не только снижает питательную ценность рациона, но и формирует психологическую зависимость от «быстрых» способов восполнения энергии.

По словам ученых, экстремальная углеводная загрузка (до 6 г на кг веса) должна происходить исключительно за счет сложных крахмалов — риса и картофеля, а фруктоза в этот период строго противопоказана. Рацион чемпиона в пик подготовки может достигать 6000 килокалорий в день, а объем выпиваемой жидкости — 7 литров. При этом специалисты настаивают на персонализированном подходе, исключающем бесконтрольный прием биодобавок.