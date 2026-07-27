Женщина попала в больницу после приема БАД

Медики города Находки Приморского края спасли пациентку, которая несколько дней занималась "оздоровлением печени" без предписаний врача. В итоги женщина была доставлена в городскую больницу в тяжелом состоянии, сообщает Max-канал регионального минздрава.

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В реанимацию Находкинской больницы бригадой скорой помощи в критическом состоянии была доставлена женщина средних лет. У нее наблюдались пониженное давление, сыпь по всему телу и отек лица. Пациентка жаловалась на сильную слабость и затрудненное дыхание. Она решила, по ее словам, "оздоровить печень", прибегнув к радикальному методу: на несколько дней полностью отказалась от еды и воды, а затем приняла биологически активную добавку.

В реанимационном отделении врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, купировать острый приступ аллергического шока, провести противошоковые мероприятия и восстановить нормальное функционирование почек. После недели интенсивного лечения ее выписали домой, но под наблюдение терапевта поликлиники.

Медики предупреждают: длительное голодание без пищи и воды опасно для здоровья любого человека, даже если у него нет хронических заболеваний. Неконтролируемый прием биологически активных добавок также представляет серьезный риск: "натуральность" продукта не гарантирует его безопасность.