Медики удалили у мужчины куриную кость из бронхов

В Приморском крае врачи прооперировали гражданина Корейской Народно-Демократической Республики, который более полугода жил с куриной костью, застрявшей в бронхе. Об этом сообщает MAX-канал минздрава региона.

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Мужчина долгое время страдал от кашля и периодических подъемов температуры, но истинная причина его недомогания была выявлена только после проведения компьютерной томографии. За это время посторонний предмет вызвал воспаление и практически сросся со стенкой бронха.

Удаление кости потребовало высокой хирургической точности медиков Краевой клинической больницы № 2 Владивостока. Хирурги успешно провели малоинвазивную операцию, аккуратно удалив инородное тело, полностью перекрывавшее просвет бронха. После операции пациент прошел курс лечения для устранения осложнений, вызванных длительным нарушением вентиляции легкого. Мужчину уже выписали домой.

Медики предупреждают, что попадание инородного тела в дыхательные пути не всегда сразу проявляется. Если после подобной ситуации у вас сохраняются кашель, одышка, боль в груди или периодически поднимается температура, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.