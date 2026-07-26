Хирурги назвали пять главных симптомов рака кишечника

Колоректальный рак за последние тридцать лет резко «помолодел»: если в 1990-х годах каждый десятый случай выявлялся у людей до 54 лет, то теперь — каждый пятый. Американский колледж хирургов (ACS) назвал пять симптомов, при появлении которых молодым людям следует незамедлительно обратиться к врачу.

© Газета.Ru

Данные ACS Clinical Congress 2025 показывают: ректальное кровотечение повышает вероятность онкологического диагноза в 8,5 раза. Между тем многие молодые люди и их врачи склонны списывать этот симптом на геморрой и не проводить дополнительных обследований.

Колоректальный рак занял первое место среди причин смерти от онкологических заболеваний у людей моложе 50 лет — впервые обойдя рак груди и рак легких в этой возрастной группе. Специалист по колоректальной хирургии, вице-председатель отдела исследований пищеварительных болезней клиники Кливленд Флорида Марилис Бутрос призывает молодежь не игнорировать следующие признаки.

Первый — изменение характера стула: диарея или запор, сохраняющиеся более нескольких недель без очевидной причины. Второй — ректальное кровотечение или кровь в кале: ярко-красная или темная, смешанная с калом. Третий — изменение формы, цвета или консистенции стула: лентовидный стул может указывать на механическое препятствие в просвете кишки. Четвертый — необъяснимая потеря веса в сочетании с постоянной усталостью и анемией. Пятый — отягощенный семейный анамнез: наличие колоректального рака или полипов у близких родственников кратно увеличивает индивидуальный риск.

Стандартный скрининг начинается с 45 лет, однако при наличии одного или нескольких из перечисленных симптомов в любом возрасте рекомендуется колоноскопия — золотой стандарт диагностики.