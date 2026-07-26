Регионы расширяют льготы для беременных и онкобольных

В Волгоградской области за счет бюджета будут возить к гинекологу беременных из отдаленных селений, где нет регулярного транспортного сообщения с "большой землей". Право на бесплатный проезд к месту лечения получили в этом году в Приморском крае онкологические больные.

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Из казны региона Волгоградской области выделят пять миллионов рублей. Машины закупили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Так что для беременных не будут отвлекать экипажи скорой медпомощи.

«Теперь профильная помощь для сельских жительниц становится действительно доступной вне зависимости от места их проживания», — говорит заслуженный врач РФ Наталья Семенова.

Это расширение уже сложившейся практики. Как рассказали в облздраве, с начала 2022 года специально оборудованные автомобили помогают пенсионерам, инвалидам и членам многодетных семей из удаленных сел добраться до больницы. Все они подавали заявки в соцучреждение на услугу мобильной бригады. Такие такси перевезли уже тысячи человек. Водитель приезжает в сопровождении медика и соцработника. Речь не об экстренных случаях, а о плановом обследовании или прививках. По заявке медики могут навестить пожилых и на дому, если они сами не могут доехать. Для этого задействованы 36 авто класса "универсал" — они оснащены всем необходимым оборудованием.

В Приморье компенсация положена всем онкобольным без ограничения по количеству поездок и независимо от материального положения пациента.

Похожие инициативы есть и в других регионах. Где-то это транспорт на заказ, где-то выплата компенсации. В Кировской области будущим мамам выдают специальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте (включая пригородные маршруты). Карту можно получить в женской консультации. Беременным из отдаленных районов Амурской области компенсируют стоимость проезда до Благовещенска для обследований и родов — по шесть тысяч рублей за каждую из трех поездок, оплачиваемых во время ожидания рождения ребенка. Ханты-Мансийский автономный округ тоже организовывал подвоз беременных из сел.

Более расширенные льготы на проезд к месту лечения у онкологических больных. Правила тоже устанавливают власти регионов. И они могут меняться. Как сообщила "РГ" министр труда и соцполитики Приморского края Светлана Красицкая, ранее помощь на оплату проезда предоставлялась только онкобольным, которые признавались малоимущими, и ограничивалась суммой до 20 тысяч рублей в год.

«Новые правила, — пояснила она, — существенно расширяют поддержку. С января 2026 года компенсация предоставляется без ограничения по количеству поездок и независимо от материального положения пациента».

Министр убеждена, что это позволит значительно снизить финансовую нагрузку на онкологических пациентов и их семьи, обеспечив им более свободный доступ к необходимым медуслугам вне зависимости от места проживания. По прогнозам, эта мера будет касаться 600 человек. За четыре месяца выплата предоставлена 141 приморцу. Чаще всего они ездили в Приморский краевой онкологический диспансер, плюс в районные городские больницы. Больше всего пользовались автобусами, на втором месте — поезда. И только три человека летели самолетом. В министерстве уточнили, что стопроцентно оплачивается проезд как людям, имеющим диагноз "онкология", так и тем, у кого он еще под вопросом.

В каждом регионе — свои правила. В Иркутской области, если окончательный диагноз еще не известен, но у врачей из района возникло подозрение на онкологию, они пациента направляют в Иркутск для более детального обследования. В таком случае транспортные расходы компенсируют, если диагноз подтвердится.

Что касается больных с подтвержденным онкологическим диагнозом, то у них есть возможность бесплатного проезда для лечения в ведущих федеральных медицинских центрах по направлению. Пациент может и сам выбрать место, куда направится на лечение, но это должна быть федеральная клиника, где принимают по ОМС. Компенсируются поездки на железнодорожном транспорте, авиаперелеты, но не более стоимости проезда в купейном вагоне.

В Алтайском крае пациентам с онкозаболеваниями льгота предоставляется не деньгами, а билетом на транспорт. Они могут получить его на междугородний транспорт (поезд, автобус или самолет). Для этого надо обратиться в региональное отделение Соцфонда России. Получить денежную компенсацию за купленные самостоятельно билеты нельзя.