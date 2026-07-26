Когда возникает шаркающая походка и можно ли ее излечить

При шаркающей походке человек практически не отрывает ступни от земли и волочит ноги. Шаги из-за этого становятся короткими, неуверенными и создают дополнительный шум. Часто эта проблема встречается у пожилых людей, но шаркать могут даже дети. Почему может возникать шаркающая походка и возможно ли от нее избавиться, «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов.

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По его словам, в детском возрасте шаркающая походка может развиться в следующих случаях:

проблемы с нервной системой со стороны моторной функции;

при неправильном развитии постановки ноги (ходьба носочками вовнутрь, ходьба на носочках);

нарушение вестибулярной системы.

«У пожилых людей это чаще всего связано с нервной системой, с дегенеративными изменениями: повреждения двигательной коры мозга, суставов, проблемы с позвоночником, изменения в голеностопе. Все это приводит к тому, что человек начинает перемещаться мелкими шажками, и получается шаркающая походка», — объяснил собеседник «ВМ».

Часто шаркающая походка у пожилых людей возникает при развитии болезни Паркинсона. Ходьба маленькими шагами сопровождается дергаными движениями. Если человек пытается пройти большое расстояние, ему это не удается из-за быстрого уставания.

«С возрастом в поясничном отделе позвоночника и суставах происходит сращивание позвонков. Плавность и мягкость движений в суставах, особенно тазобедренных, снижается. Подвижность исчезает, и физиология шага меняется. Поясница и таз будто становятся монолитом. Соответственно, чтобы поднять ногу и сделать полноценный шаг, человеку приходится как бы «переваливаться» из стороны в сторону. Поэтому иногда, чтобы не тратить силы, люди просто идут, шаркая ногами и не отрывая их от земли слишком сильно», — отметил невролог.

Удастся ли избавиться от шаркающей походки — зависит от причин, по которым она возникла. Если у человека диагностирована болезнь Паркинсона, то врачи могут использовать транскраниальную магнитную стимуляцию и барокамеру, чтобы поспособствовать симптоматическому улучшению моторики.

«Тогда у человека появляется плавность движений и походки, из рук и ног уходит тремор, и человек может достаточно хорошо восстановить свои моторные функции. Да, это не полное излечение, но такой метод помогает значительно улучшить качество жизни», — подчеркнул эксперт.

У детей в большинстве случаев шаркающая походка проходит с возрастом, если за это время не развивается привычка или какая-либо ортопедическая проблема. Но если они сформировались, то для избавления от манеры шаркать понадобится вмешательство врачей: неврологов, ортопедов, остеопатов, массажистов и физиотерапевтов, которые подберут подходящий метод лечения и коррекции в каждом индивидуальном случае.

«Шаркающая походка редко, но все же бывает привычкой. Некоторые подростки могут искусственно сутулиться и шаркать, чтобы выделиться из толпы, но с возрастом это, как правило, проходит», — добавил Евдокимов.

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