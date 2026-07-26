Глава Роспотребнадзора оценила риск завоза опасных лихорадок в Россию

Риск завоза опасных лихорадок в Россию сохраняется, однако задача Роспотребнадзора заключается в том, чтобы не допустить их дальнейшего распространения. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

© Российская Газета

"Завозы всегда возможны. Наша задача - чтобы не было распространения, чтобы каждый завоз заканчивался ровно тем случаем, о котором мы знаем и который не распространился", - сказала она в беседе с РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян, которые планируют поездку на Бали, что на ранних стадиях лихорадка Денге может маскироваться под грипп - их начальные симптомы почти неотличимы.

В ведомстве также отмечали, что курортные зоны относятся к территориям повышенного риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Кроме того, длительный перелет, смена часовых поясов и тропический климат могут временно ослабить иммунитет, особенно при длительном пребывании в закрытых кондиционируемых помещениях.