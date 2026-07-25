Врач рассказала, почему обследоваться на гепатит нужно каждому

Гепатит - коварное заболевание, которое часто протекает бессимптомно. Человек порой и не знает, что болен, тем более что заразиться можно банально во время маникюра или в медучреждении: если специалист применяет нестерильные инструменты. Поэтому пройти обследование на вирусные гепатиты рекомендуется каждому. Обо всем этом в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом рассказывает доцент Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Миропольская.

Хронические вирусные гепатиты часто называют "тихими" заболеваниями, комментирует доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета, кандидат медицинских наук Наталья Миропольская.

Она объясняет: гепатит может не давать о себе знать годами. При этом вирус способен длительное время вызывать хроническое воспаление, постепенно повреждая ткань печени.

"Печень обладает высокой способностью компенсировать повреждения, поэтому даже при значительных изменениях человек может чувствовать себя вполне нормально. Иногда появляются неспецифические симптомы - повышенная утомляемость, снижение работоспособности, дискомфорт в правом подреберье, однако их редко связывают именно с заболеванием печени. В результате диагностика откладывается на годы", - говорит специалист.

Она отмечает, что многие пациенты узнают о диагнозе случайно - например, во время диспансеризации или при подготовке к операции, в период беременности или сдавая анализы совершенно по другому поводу.

Конечно, внезапная весть о таком диагнозе может потрясти.

Поэтому, если вы подозреваете у себя наличие подобного заболевания, лучше провериться у врача.

Пройти обследование на вирусные гепатиты в принципе рекомендуется каждому взрослому человеку, говорит Наталья Миропольская.

"Особенно это важно сделать тем, кто перенес медицинские вмешательства, переливание крови или операции, проходил процедуры, связанные с повреждением кожи, имеет хронические заболевания печени или контактировал с кровью другого человека, - перечисляет собеседница. - Скрининг также входит в число обязательных обследований для беременных женщин и ряда профессиональных групп".

По ее словам, сегодня диагностика вирусных гепатитов достаточно проста: для первичного обследования используются лабораторные тесты, которые позволяют выявить маркеры инфекции. При положительном результате врач назначает дополнительные исследования, необходимые для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

Как передаются вирусные гепатиты?

"Несмотря на большое количество информации, вокруг этой темы до сих пор существует немало мифов, - отмечает Наталья Миропольская. - Вирусы гепатитов B и C передаются только через кровь и другие биологические жидкости".

Так, заражение возможно при использовании нестерильных медицинских или косметологических инструментов, совместном использовании предметов, на которых могут оставаться следы крови, а также при незащищенных половых контактах, особенно если существует риск контакта с кровью.

Кроме того, вирус гепатита B может передаваться ребенку во время родов, если у матери имеется эта инфекция.

"В бытовом общении заразиться вирусными гепатитами B и C невозможно. Они не передаются воздушно-капельным путем, через рукопожатия, объятия, общую посуду, продукты питания, воду, кашель или чихание", - объясняет специалист.

Человек с хроническим вирусным гепатитом не представляет опасности для окружающих при обычном общении. Нельзя допускать, чтобы такие пациенты сталкивались с социальной изоляцией или дискриминацией, добавила Миропольская.

Как защититься?

Самый надежный способ защиты от вирусного гепатита B - это вакцинация, говорит Наталья Миропольская.

"После полного курса прививок формируется иммунный ответ, который у большинства людей сохраняется многие годы, а нередко - на протяжении всей жизни. Даже если со временем уровень антител снижается, иммунная система сохраняет способность быстро распознавать вирус и защищать организм", - поясняет она.

В России вакцинация против гепатита B включена в Национальный календарь профилактических прививок.

Иммунизацию начинают уже в первые часы после рождения ребенка, поскольку именно ранняя защита позволяет существенно снизить риск инфицирования. Однако сделать прививку могут и взрослые, если ранее они не были вакцинированы и не имеют иммунитета.

"Особенно важна вакцинация для медицинских работников, студентов медицинских вузов, людей, которым регулярно проводятся инвазивные процедуры, пациентов, нуждающихся в гемодиализе, членов семьи человека с хроническим гепатитом B, а также для всех, кто по роду деятельности или образу жизни имеет повышенный риск контакта с кровью", - перечисляет специалист.

К сожалению, вакцины от гепатита C пока не существует. Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо соблюдать правила личной безопасности: не делиться своими предметами гигиены, ходить на косметологические процедуры в надежные салоны, где используются только стерильные инструменты, и так далее.