Что делать, если сок борщевика попал в глаза

Врач-офтальмолог Ада Егорова рассказала, что делать в первые минуты после попадания сока борщевика в глаза, чтобы спасти зрение. Верный алгоритм действий она назвала RT.

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Егорова предупредила россиян, что сок борщевика опасен тем, что содержит вещества, повышающие чувствительность тканей, включая глаза, к ультрафиолету. По ее словам, воздействие солнечных лучей может вызвать их химический ожог.

Если сок борщевика попал в глаза, их надо как можно скорее промыть, посоветовала врач.

«Глаз нужно как можно быстрее и долго, не меньше 15-20 минут, промывать чистой проточной водой комнатной температуры, широко раздвинув веки, чтобы вымыть сок с поверхности. Подойдет вода из-под крана, из бутылки или душа, главное здесь — скорость и объем, а стерильность вторична», — пояснила специалист.

При этом, по словам Егоровой, при промывании тереть глаз нельзя, так как это действие может увеличить глубину проникновения едкого вещества и, следовательно, площадь ожога. Также не стоит по советам из интернета использовать «нейтрализаторы» сока борщевика в виде уксуса или соды, так как это может усилить ожог, добавила врач.

«С борщевиком и его жгучими соседями работает простое правило: увидел сок на лице — сразу иди к воде. Долгое промывание в первые минуты часто решает исход, а самодеятельность с растворами и растиранием только усугубляет ожог», — подытожила Егорова.

Ранее были названы наиболее пораженные борщевиком локации Подмосковья. Лидерами оказались городской округ Клин, Можайский и Волоколамский муниципальные округа.