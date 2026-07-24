Россияне смогут купить лекарства по электронным рецептам в других регионах

Минздрав РФ разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала "Госуслуги", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Документ предусматривает запуск пилотного проекта по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам. В настоящее время купить лекарства в аптеках можно при предъявлении бумажного или электронного рецепта, вместе с тем цифровой вариант можно использовать только в пределах того региона, где он был оформлен. В рамках пилотного проекта приобрести лекарства по электронному рецепту можно будет и в других регионах - участниках "пилота", их список появится позднее. Для этого рецепт в мобильном приложении "Госуслуги" нужно будет показать рецепт на кассе аптеки", - говорится в сообщении.

Там добавили, что поучаствовать в эксперименте регионы и аптечные организации смогут на добровольной основе, подав соответствующее заявление. При этом участие в эксперименте не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них уже имеет все необходимое для работы с системой "Честный знак".

При этом лекарства все так же можно будет приобрести по электронным и по бумажным рецептам, которые продолжат действовать без ограничений. Уточняется, что положения эксперимента не будут распространяться на льготные рецепты. Порядок получения лекарств по ним как в бумажной, так и в электронной форме, останется прежним.