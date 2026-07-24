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Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами роя пчел

Lenta.ru

Жительница США Саванна Спур, которой медики диагностировали редкое заболевание, стала лечиться укусами роя пчел. Такая необычная терапия проводится ей еженедельно, пишет издание Metropoles.

Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами роя пчел
© Лента.Ru

У Спур медики обнаружили болезнь Лайма. Симптомы начались с того, что однажды она встала из-за обеденного стола с сильным головокружением. В скором времени женщине стало трудно ходить, водить автомобиль и выполнять другие повседневные действия. Кроме того, заболевание проявлялось тошнотой, болями в суставах, проблемами со зрением, слухом и запоминанием информации.

Все существующие традиционные методы лечения американке не помогли. Тогда она записалась на пчелиную терапию. Несколько раз в неделю ее кусают пчелы, которых ей поставляет супружеская пара, владеющая пасекой. По словам Спур, первые месяцы были очень трудными из-за болезненности процедуры. Считается, что такой способ лечения обладает противомикробным и противовоспалительным эффектом, но официальная медицина это не доказала.

Тем не менее женщина уверена, что эффект есть.

«Я верю в целебные свойства пчелиного яда и действительно считаю, что это лечение, которое следует рассмотреть людям с болезнью Лайма. Терапия пчелиным ядом — это древнее средство, используемое на протяжении тысячелетий, и, по моему опыту, оно может быть эффективным при соблюдении надлежащих мер», — заявила она.

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