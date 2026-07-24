Травматологи спасли подростка после неудачного прыжка в воду

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил мальчик, который получил серьезную травму колена в результате прямого удара о камень при прыжке в воду. У подростка диагностировали открытый острокольчатый перелом правого надколенника со смещением отломков и гемартроз (кровоизлияние в полость сустава). Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

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«Ребенку была выполнена первичная хирургическая обработка раны, ревизия раны правого коленного сустава, удаление костных осколков и пластика собственной связки правого надколенника (то есть восстановлена анатомическая целостность связки правого надколенника). Это сложное, но крайне важное вмешательство, которое позволяет сохранить функцию коленного сустава и дает шанс вернуть ребенка к привычной активной жизни», — сообщил травматолог-ортопед учреждения Георгий Труммель.

После успешного хирургического вмешательства пациента выписали на амбулаторное лечение. Врачи считают, что полное восстановление произойдет к концу лета.