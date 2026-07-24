В Екатеринбурге спасли подростка с тяжелым перитонитом

В Свердловской области спасли мальчика, поступившего в больницу с тяжелым перитонитом.

Это воспаление брюшины, которое развивается как осложнение острого аппендицита.

Одиннадцатилетний подросток из Нижнего Тагила почувствовал резкую боль в животе, родители сразу повезли его в местную больницу. Там предположили перитонит, и, оценив тяжесть состояния мальчика, с бригадой Территориального центра медицины катастроф эвакуировали его в Екатеринбург.

Там врачи девятой больницы диагностировали интоксикацию, которая грозила сепсисом, шоком и отказом органов. После обследований, включавших КТ, медики приступили к лапароскопической операции.

Больше полутора часов они сражались за жизнь мальчика, очищая и дренируя брюшную полость.

После успешной операции пациента подключили к аппарату суточного мониторинга. Для стабилизации состояния проводили интенсивную терапию.

Через три дня состояние мальчика улучшилось, и его перевели в отделение гнойной хирургии, сейчас он выздоравливает, рассказали в минздраве области.