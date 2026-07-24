В яйцах крупной птицефабрики нашли запрещенный антибиотик

Северо-Западное управление Россельхознадзора обнаружило опасный медицинский препарат в популярной птицеводческой продукции. Эксперты предупреждают, что регулярное употребление такой еды лишает человека защиты перед базовыми инфекциями.

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Две крупные партии куриных яиц птицефабрики «Синявинская» не прошли проверку качества из-за наличия следов лекарственных средств. Проблемными оказались маркированные категории С0 «Синявинское к завтраку» и С1 «Синявинское деревенское». Действующие правила Таможенного союза полностью запрещают присутствие любых фторхинолонов в данном типе продуктов.

Обнаруженным веществом оказался энрофлоксацин — противомикробный препарат, который птицеводы часто используют для предупреждения болезней поголовья и скрытия недостатков в уходе за птицей. Подобная системная практика приводит к тому, что микроорганизмы адаптируются к лекарствам. В будущем это может лишить человека эффективной медицинской помощи при лечении обычных воспалений.

В интервью изданию «МК в Питере» академик РАН Геннадий Онищенко жестко раскритиковал текущую систему контроля. По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, надзорные ведомства обязаны работать на опережение и жестко дозировать применение медикаментов в животноводстве, а не просто фиксировать уже случившиеся нарушения. Постоянное попадание малых доз лекарств в человеческий организм вынуждает врачей увеличивать дозировки или переходить на экстремально сильные антибиотики.