Врачи помогли 25-летней пациентке вновь встать на ноги

В Калининградской областной клинической больнице успешно лечат пациентов с синдромом Гийена — Барре — редким аутоиммунным заболеванием, которое может привести к тяжёлым нарушениям движения и даже остановке дыхания. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам медиков, это заболевание встречается примерно у одного человека на 100 тысяч населения. Чаще всего оно развивается через несколько недель после перенесённой инфекции, например ОРВИ или кишечного заболевания. В результате иммунная система начинает атаковать собственные нервные клетки, вызывая слабость, онемение конечностей и нарушение координации. По словам специалистов, лечение таких пациентов требует большого опыта и тесного взаимодействия неврологов и трансфузиологов. Именно поэтому в ряде регионов больных с синдромом Гийена — Барре направляют в федеральные медицинские центры.

В Калининградской областной клинической больнице такую помощь оказывают на месте. Ежегодно через неврологическое отделение проходят от семи до десяти пациентов с этим диагнозом. В большинстве случаев им удаётся вернуться к полноценной жизни.

Как рассказали в Минздраве, одной из пациенток стала 25-летняя жительница региона. Через две недели после перенесённой ОРВИ у девушки появились серьёзные проблемы с координацией движений и работой глазных мышц. Со временем она практически перестала самостоятельно передвигаться. Врачи диагностировали у неё синдром Миллера — Фишера — редкую разновидность синдрома Гийена — Барре. Специалисты оперативно начали лечение, применив плазмаферез — метод очищения крови, который считается одним из наиболее эффективных при этом заболевании.

Терапия дала результат. Уже через несколько дней симптомы начали отступать, а спустя 11 дней пациентку выписали домой под амбулаторное наблюдение. Координация движений восстановилась, серьёзных неврологических нарушений не осталось.

По данным больницы, около 90 процентов пациентов с синдромом Гийена — Барре после лечения возвращаются к привычной жизни.