Педиатр предупредила о риске развития менингита при вирусе Коксаки

В некоторых случаях заражение вирусом Коксаки может привести к менингиту. Об этом предупредила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина.

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— Все равно этот вирус может вызывать тяжелые осложнения, вплоть до менингита. Слава богу, эти осложнения встречаются редко. Частота их возникновения будет зависеть от самого вируса, — отметила специалист.

Под риск осложнений в первую очередь попадают дети. Мескина посоветовала родителям во время отдыха внимательно следить за детьми и не пускать их в бассейн, если ранее туда зашел человек с сыпью, передает 360.ru.

Несколько российских туристов вместе с детьми заразились вирусом Коксаки на отдыхе в Турции.

Теплая погода — время, когда дети особенно подвержены вирусным заболеваниям. Новая еда, купание, большое количество контактов и жаркая погода создают благоприятные условия для распространения различных заболеваний. Чем чаще всего заражаются дети летом, «Вечерней Москве» рассказала педиатр сети многопрофильных клиник «Неболит» Анна Смирнова.