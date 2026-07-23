Хирурги сохранили руку пациенту с обширным ожогом

Хирурги Курской областной больницы смогли сохранить руку молодому мужчине, поступившему в ожоговое отделение с серьезной травмой правой руки: человек лишился трех пальцев, а кожа с кисти, предплечья и выше локтя была сорвана.

Как рассказали в облбольнице, пострадавшему грамотно оказали первую помощь на месте, остановили кровотечение жгутом, а бригада скорой помощи сохранила и доставила в облбольницу сорванную с руки кожу.

Чтобы сохранить руку пациенту, провели сложную операцию. На первом ее этапе остановили кровотечение и удалили ткани, которые омертвели. Экстренное оперативное вмешательство провели хирург Наталья Клепова, анестезиолог Ольга Боровкова, операционная медицинская сестра Ольга Головина, медицинская сестра-анестезист Ирина Мишина, санитарка Любовь Круглова. На втором этапе врачи провели специальную обработку кожного лоскута, убрали подкожную клетчатку, убедились в отсутствии мертвых тканей и в жизнеспособности мышц, а потом обложили руку кожей и подшили ее в рану.

Чтобы закрыть дефект на кисти, кожу взяли с бедра. Иммунная система приняла без отторжения

Для того чтобы закрыть дефект на кисти, кожу взяли с бедра пациента, и так как это была собственная ткань, иммунная система приняла кожный лоскут без отторжения. Операцию на этом этапе провел заведующий ожоговым отделением, хирург Анатолий Красноухов, а в составе операционной бригады работали хирург Алексей Павлов, анестезиолог Светлана Цепляева, операционная медицинская сестра Татьяна Титаренко, медицинская сестра-анестезист Алина Жиляева, санитарка Карина Минасян.

После тканям помогали правильно срастись: накладывали специальную компрессионную повязку. Пациент уже выписан из стационара, однако, как отметили в Курской областной больнице, ему еще предстоит продолжить лечение, чтобы сохранить все функции кисти максимально.