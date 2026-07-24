В России впервые восстановили пищевод, используя кожу пациента

Врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска выполнили уникальную операцию: они первые в России полностью восстановили грудной отдел пищевода.

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"В мировой практике это лишь второй подобный клинический случай", - подчеркнули в больнице.

Некоторое время назад девушка из другого региона получила химический ожог пищевода. Два года она питалась через трубку, пока бригада хирургов-онкологов не отважилась на сложнейшую операцию. Она проходила в два этапа.

Первый длился четыре часа: с предплечья пациентки взяли свободный лучевой кожно‑фасциальный лоскут, чтобы сформировать пищевод.

Далее - подсадка лоскута на место нового пищевода. Эта операция заняла 11 часов.

"Врач-онколог микрохирург Павел Айбятов работал под микроскопом. Вместе с командой ассистирующих хирургов сшили шейный отдел пищевода с кишечником и желудком в брюшной полости и восстановили грудной отдел пищевода", - рассказали в ОКБ.

Уже через несколько дней пациентка впервые за два года смогла сама попить воды. Потом врачи разрешили ей попробовать подтаявшее мороженое. Сейчас девушка переходит на питание жидкой пищей через рот, возвращаясь к обычной жизни.

"За три года мы накопили опыт реконструкции пищевода из кишечника у онкологических больных. Восстановление пищевода именно свободным лучевым кожно‑фасциальным лоскутом - это впервые, - говорит Айбятов.

Пациентка готовится ехать домой. Впереди, конечно, еще предстоит восстановление под контролем специалистов больницы. Но уже сейчас можно утверждать: это без преувеличения - прорыв в реконструктивной хирургии.