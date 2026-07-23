Эксперт отметил схожесть азартного и наркологического расстройств

Зависимость от азартных игр нейрохимически идентична зависимости от психоактивных веществ. Об этом сообщил директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Анатолий Сахаров.

"Действительно, [азартное расстройство] в настоящее время по многим зарубежным исследованиям и современным исследованиям относится как раз, очень близко стоит к наркологическим расстройствам. Причем эта близость обусловлена и теми процессами, которые происходят в головном мозге при формировании такого зависимого поведения, связанного с увлечением азартными играми", - сказал Сахаров на пресс-конференции ТАСС "Азартные игры в России. Как противостоять зависимости?".

По его словам, Минздрав поручил НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского работу по изучению азартного расстройства и подготовке клинических рекомендаций по его лечению.