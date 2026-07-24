Какие болезни чаще всего маскируются под усталость

За постоянной усталостью могут скрываться серьезные патологии, требующие внимания врача, рассказала заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила россиянам чаще всего маскирующиеся под это состояние болезни.

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По словам врача, наиболее частой причиной усталости становится анемия.

«При снижении уровня гемоглобина развивается кислородное голодание органов и тканей, из‑за чего появляется немотивированная слабость», — предупредила Аранович.

Также усталость может указывать на гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, добавила врач. Она отметила, что в этом случае даже привычные бытовые действия становятся непосильными: человеку бывает трудно застелить постель, пройти небольшое расстояние или приготовить еду.

Кроме того, слабостью нередко сопровождаются постковидный синдром, перенесенный грипп, бронхит и бактериальные инфекции, подчеркнула врач.

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