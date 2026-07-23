В регионе прошли реабилитацию 77% детей, получивших инвалидность

Свердловская область вышла в лидеры федерального пилотного проекта Минтруда по реабилитации детей-инвалидов и показала лучший результат среди 22 регионов.

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«По итогам первого полугодия 2026 года более 77 процентов детей, которым впервые была установлена категория "ребенок-инвалид", успешно завершили курс реабилитации», — передает сегодня департамент информационной политики региона.

В регионе опытным путем была создана целостная система комплексной реабилитации и абилитации ребят.

«Сегодня услуги предоставляются с использованием электронного сертификата, выстроено эффективное взаимодействие специалистов разных ведомств, развивается система ранней помощи детям с самого рождения», — говорит министр социальной политики Андрей Злоказов.

Напомним: проект стартовал в июне 2022 года. В его рамках помощь получают дети 4-17 лет — около четырех тысяч детей с начала программы. В нее входят социальная, педагогическая и психологическая помощь, профориентация, адаптивная физкультура и так далее. В нем задействованы 12 площадок в Екатеринбурге и области.