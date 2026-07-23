Попова сообщила, хватит ли вакцин от гриппа в новом эпидсезоне

В России готовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Всех будут прививать за счёт средств федерального бюджета... Цена на вакцины не изменилась, поэтому объём будет вполне достаточный», — сказала она РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что вакцинация может продлить жизнь россиянам.

Главный внештатный гериатр Минздрава России член-корреспондент РАН Ольга Ткачёва также отмечала, что вакцины против пневмококка и гриппа могут продлить жизнь пожилым людям.