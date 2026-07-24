Названы «тихие» симптомы рака

Онколог Иржи Кубеш аявил, что пациенты нередко в течение многих месяцев не придают значения «скрытым» проявлениям онкологических заболеваний, откладывая визит к специалисту.

В первую очередь врач рекомендовал обратить внимание на хроническую слабость, которая мешает человеку выполнять привычные задачи, включая профессиональную деятельность, физические упражнения и повседневные дела.

«Усталость, связанную с раком, часто описывают как непреодолимое переутомление, которое не проходит даже после сна», — подчеркнул Кубеш.

Он отметил, что причин для хронической утомляемости множество — от анемии и дисфункции щитовидной железы или нарушений сна. Тем не менее, постоянное чувство упадка сил должно стать поводом для консультации с врачом, пишет АиФ.

Вторым тревожным сигналом онколог назвал затяжной кашель, который не проходит и со временем становится интенсивнее. Особенную настороженность должно вызывать его сочетание с одышкой, болями в грудной клетке или появлением крови в мокроте.

Помимо этого, к опасным симптомам относится немотивированная потеря массы тела при неизменном рационе и уровне физической активности.