В Перми расширили сердечный клапан пациента для установления протеза

В пермском кардиодиспансере провели сложную операцию, в ходе которой у пациента пришлось расширить аортальный клапан, чтобы установить механический протез. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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У пришедшего на прием 49-летнего мужчины кардиологи выявили сложный врожденный порок — двустворчатый аортальный клапан с выраженным стенозом (клапан полностью перестал открываться из-за появившихся отложений кальция). Также была обнаружена большая аневризма восходящей грудной аорты и дуги аорты.

«Больному была рекомендована операция, — говорит заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Алексей Вронский. — Но главной проблемой при этом явилось то, что у пациента обнаружили анатомическую особенность. Фиброзное кольцо его аортального клапана было слишком узким и не позволяло нам имплантировать протез необходимого диаметра».

К тому же, учитывая сравнительно молодой возраст мужчины, врачи решили установить механический протез большего размера, чтобы избежать в будущем повторного хирургического вмешательства.

Чтобы решить эту проблему, кардиохирурги использовали технологию, позволяющую бережно увеличить диаметр фиброзного кольца и имплантировать протез на три-четыре размера больше, тем самым снижая риск возможных осложнений.

«Для нас идеальным является имплантация клапана, который полностью соответствует физическим особенностям пациента, — говорит главврач диспансера Кирилл Прохоров. — Несоответствие размеров имплантируемого протеза и анатомических параметров впоследствии приводит к нарушениям кровотока, становится причиной развития сердечной недостаточности и существенно снижает качество жизни человека. А технология, которую использовали наши врачи, позволила не просто увеличить диаметр клапана, а сделать это ювелирно. Этот способ называется методикой Бо Янга, иностранного кардиохирурга».

Во время операции тело пациента охладили до 28 градусов, при этом было остановлено движение крови по сосудам, но снабжение головного мозга поддерживалось принудительно. Это делалось для того, чтобы хирурги работали в обстановке так называемого "сухого поля". Они аккуратно заменили поврежденный участок главной аорты и ее дуги. Также было проведено коронарное шунтирование.

Сейчас пациент уже выписан из больницы и находится под амбулаторным наблюдением. Чувствует он себя хорошо.