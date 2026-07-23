В Самаре разработают электронного терапевта

Самарские ученые разрабатывают "электронного терапевта" для прогнозирования и диагностики широкого спектра заболеваний. Разработка поможет врачам быстрее и точнее ставить диагноз.

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По сути это программный комплекс, с помощью которого можно будет всего лишь за пару минут выявлять по капле крови неинфекционные заболевания, и более того — прогнозировать вероятность развития болезней, даже если симптомов еще нет.

Разработчики используют метод Рамановской спектроскопии. Суть ее такова: свет обменивается энергией с молекулами изучаемого вещества. На каплю крови будут светить лазером, и зная, как именно происходит взаимодействие света с веществом, специалист сможет сделать выводы о появлении заболевания. Также врачам будут помогать обученные нейросети, которые быстро проанализируют данные. Их обучением сейчас занимаются специалисты университета, используя образцы, собранные медиками самарских больниц от полутора тысяч добровольцев и пациентов.

Проект получил финансовую поддержку в виде гранта Российского научного фонда.

«Мы предлагаем не просто выявлять определенные спектральные маркеры заболеваний, присутствующие в анализируемом спектре, а анализировать в целом весь спектр, множество его параметров. Это как общий анализ крови с большим количеством показателей: вы приходите с этим анализом к терапевту, и врач определяет, какие заболевания могут скрываться за теми или иными отклонениями в анализе», — рассказала автор проекта Юлия Христофорова, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета.

В числе заболеваний, которые можно будет выявлять и прогнозировать их развитие, — различные онкологические и респираторные (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма), сердечно-сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца), аутоимунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит).